Van'da en ucuz ekmeği Tuşbalılar yiyor Van'ın Tuşba Belediyesinin 'Mavi Tuşba Halk Ekmek' projesi sayesinde kentte sadece Tuşbalılar kaliteli ekmeği daha ucuza yiyor.

Van'ın Tuşba Belediyesinin 'Mavi Tuşba Halk Ekmek' projesi sayesinde kentte sadece Tuşbalılar kaliteli ekmeği daha ucuza yiyor.

Daha önce 1 TL olan ekmeğin yapılan zamların ardında 1.25 TL'den satıldığı Van'da, Tuşba Belediyesinin ürettiği ve ilçe sakinlerine 80 kuruştan sattığı Mavi Tuşba Halk Ekmek vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Merkez 10 mahallede bulunan 18 büfede satılan ekmek, ayrıca araçlarla ilçe merkezinden uzak 57 mahalleye de her gün düzenli olarak servis ediliyor. Van'da ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zamdan sonra vatandaşlardan büyük ilgi görmesi üzerine Tuşba Belediyesi haftalık olarak satılan 84 bin ekmeğin sayının artırıldı. Ayrıca korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine sosyal mesafenin korunması ve vatandaşları büfeler önünde yığılmalarını engellemek için de büfelerin açık tutma süreleri uzatıldı.

Mavi Tuşba Halk Ekmeği projesinin fırıncı esnafı ile rekabet etmek için hayata geçirilmediğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van'da en kaliteli ekmeği uygun fiyata yedirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Akman, "Mavi Tuşba Halk Ekmeği kurmaktaki tek amaç, Tuşbalıların en kaliteli ekmeği en uygun fiyata yemelerini sağlamak ve bu konuda bir fiyat istikrarı sağlayabilmektir. Bunu da sağlayabildiğimizin kanaatindeyim. Bugün 210 gram olan en kaliteli ekmeği Tuşbalılar 80 kuruşa yiyebiliyorsa, bu Tuşba Belediyemizin kurduğu Mavi Tuşba Halk Ekmek sayesinde oldu. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan en doğal ve kaliteli ekmeği biz üretiyoruz" diye konuştu.

'Mavi Tuşba Halk Ekmek'in isim ve logo hakkı için Türkiye Patent Kurumuna müracaat ettiklerini söyleyen Başkan Akman, en kısa zamanda patent belgesinin kendilerine ulaşacağını dile getirdi. 18 adet satış büfesi için Tuşba Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'İşletme Kayıt Belgesi' verildiğinin de altını çizen Başkan Akman, "Tuşba Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Müdürlüğü tarafından aylık olarak büfelerimizde düzenli olarak denetlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ucuz ve yüzde 100 katkı maddesiz üretilen ekmek için satış büfelerine gelen vatandaşlar da; hijyenik, katkı maddesi içermeyen ve 80 kuruştan satılan ekmekten çok memnun olduklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İHA