Van'da en çok istihdam sağlayanlara ödül verildi

25.12.2019 20:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:26

Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hep insan merkezli çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

Üreticilerin yurt dışındaki pazar paylarının artırılması için birçok faaliyeti birlikte yaptıklarına işaret eden Yazıcı, "Bizim hep birlikte çalışmamız lazım. Bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik ve önemli kazanımlar sağladık." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin önemli, büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "En büyük gücümüz de 82 milyon vatandaşımızın birlik ve bütünlüğünün Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen kardeşliğidir. En kıymetli hazinemiz budur. Bu kardeşliğimizi ölçecek başka bir değer yok." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Van ve Van Gölü'nün özellikle İranlı turistler için önemli bir çekim merkezi olduğunu ifade etti.

Van'ın net istihdam artışında bölgede birinci il olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Son 3 yıl içerisinde yaklaşık 800 bin üyemizin 400 milyarlık kredisine kefil olduk. Nefes kredileriyle 100 bin üyemize 12 milyar lira ucuz kredi sağladık. Ayrıca yine sizlerin talepleri sonucu, çeşitli sektörlerdeki kredi kartlı alışverişlerinde taksit sayısı artırıldı." diye konuştu.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da kalkınmanın, üretimin, fabrikanın, atölyenin tüm iktisadi ve sosyal sürecin en başının eğitim ve okumak olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu çerçevede bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi, yeni beyinleri yetiştirerek kentimizin kalkınması yönünde önemli faydalar sağlayacak. Bugüne kadar 18 farklı kursta 400'ü aşkın kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi. 50 yıllık hayalimiz olan Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu tamamladı ve Avrupa standartlarında hizmet vermeye başladı."

Konuşmaların ardından Yazıcı ve Hisarcıklıoğlu, kentte en çok istihdam sağlayan firma yetkililerine ödüllerini verdi.

Kaynak: AA