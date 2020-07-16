Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (4) KIRIM EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki incelemelerini tamamlayıp ayrıldıktan sonra kaza kırım ekibi bölgeye gelerek parçaları geniş bir alana yayılan uçağın enkazında incelemelerde bulundu.

KIRIM EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki incelemelerini tamamlayıp ayrıldıktan sonra kaza kırım ekibi bölgeye gelerek parçaları geniş bir alana yayılan uçağın enkazında incelemelerde bulundu. Kazanın olduğu yerde ise geniş güvenlik önlemi alındı. Uçağın düştüğü alana yaklaşık 10 kilometre mesafeden itibaren önlem alan güvenlik güçleri, bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Kaynak: DHA