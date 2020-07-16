Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (2)
BAKAN SOYLU, ENKAZ ALANINDA İNCELEMEDE BULUNDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın kırıma uğradığı alanda incelemede bulundu.
16.07.2020 06:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 06:09
BAKAN SOYLU, ENKAZ ALANINDA İNCELEMEDE BULUNDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın kırıma uğradığı alanda incelemede bulundu. Enkaz alanına helikopterle gelen Bakan Soylu, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: DHA