Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
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Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

29.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:09

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetteki elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetteki elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce tespiti yapılan kamyoneti Tuşba ilçesinde durdurarak arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajındaki torbada bulunan elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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