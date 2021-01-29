Elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonetteki elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce tespiti yapılan kamyoneti Tuşba ilçesinde durdurarak arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajındaki torbada bulunan elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı