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Van'da elma iç kurduna karşı ikinci ilaçlama uyarısı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesinde ikinci ilaçlama hususunda uyardı.

Van'da elma iç kurduna karşı ikinci ilaçlama uyarısı
24.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:13

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesinde ikinci ilaçlama hususunda uyardı.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş; Van'da meyveciliğinde ana ürününün elma olduğunu belirtti. Elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydiapomonella) olduğunu dile getiren Görentaş; doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini söyledi. Görentaş, "Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerimizde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemlerler yapıldı. İstasyonlarımızdan ve araziden elde edilen veriler, teknik personellerimiz tarafından değerlendiriliyor. Böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit ederek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyuruyoruz. Bütün bu bilgiler ışığında iç kurdu zararlısında mücadele zamanının geldiğini, 2020 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 2. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit ve Gürpınar ilçelerinde 25 Haziran 2020 tarihinden itibaren, Erciş ve Muradiye ilçelerinde de 27 Haziran 2020 tarihinden itibaren ve Gevaş ilçesinde ise 28 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanması gerekir. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacak. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra diğer yöntemlerle de nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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