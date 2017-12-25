Van'da Elektrik Kesintisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.



Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, 28 Aralık 2017 tarihinde 07.00-17.00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle Bardakçı, Topraktaş, Arısu ve Dibekdüzü mahallelerinde programlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. - VAN