Van'da ele geçirilen 72 kilo eroine 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da ele geçirilen 72 kilo eroine 1 gözaltı

19.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:09
Van'da ele geçirilen 72 kilo eroine 1 gözaltı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 72 kilo eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 72 kilo eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nin Geçitvermez mezrasındaki evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda 72 kilo eroin ele geçirilirken, M.T.D. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Cansu Dere Oğuzhan Koç
Spor Can Bartu Deniz Türüç Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da ele geçirilen 72 kilo eroine 1 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:12:45. #1.15#
title