Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha ediliyor
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Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha ediliyor

Van'da güvenlik güçlerince geçmiş yıllardan bu yana ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucunun imhasına başlandı.

Van'da ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha ediliyor
04.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:39

Van'da güvenlik güçlerince geçmiş yıllardan bu yana ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucunun imhasına başlandı.

Van'da polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen ve mahkemesi biten 5,5 ton eroin, esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler, geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Burada bin dereceyi geçen fırınlarda imhaya başlanırken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da çalışmaları yerinde inceledi. - VAN

Kaynak: İHA

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