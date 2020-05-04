Van'da ele geçirilen 10 ton inci kefali tekrar suya bırakıldı
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Van'da ele geçirilen 10 ton inci kefali tekrar suya bırakıldı

Van'da ele geçirilen 10 ton inci kefali tekrar suya bırakıldı
04.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:05

VAN'ın Muradiye içesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ve avlanması yasak olan 10 ton inci kefali, suya bırakıldı.

VAN'ın Muradiye içesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ve avlanması yasak olan 10 ton inci kefali, suya bırakıldı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Erciş Bot Timi ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi'nde Bendimahi Çayı üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 1 fiber kayık, 350 metre manyat tipi ağ ele geçirilirken, ağlara takılan 10 ton canlı balık ise suya geri bırakıldı. Çuvallar içinde bulunan 200 kilo ölü balık ise imha edilmek üzere Muradiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Bendimahi Çayı üzerinde bulunduklarını belirterek, "İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar. 10 ton balık, ağlardan canlı olarak kurtarılarak tekrar dereye bırakıldı. Bu, aslında Van Gölü'nden geçimini sağlayan 15 bin insan ekmeğinin korunması demektir. Manyat denilen ağlar kullanılarak kaçak avcılık yapılıyor. Bu dönemde inci kefalinin en büyük düşmanı insanlar. Bu balığı korumamız gerekiyor. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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