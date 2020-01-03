Van'da ele geçen trüf mantarı, son kez satışta

03.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:14

VAN'da polis ekipleri tarafından 4 İranlının valizlerinde ele geçirilen ve dünyanın en değerli mantarı olarak bilinen trüf mantarı, son defa ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yoluyla bugün tekrar satışa çıkarılan trüf mantarının Pazartesi gününe kadar satılması bekleniyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu 4 kişinin valizlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı tarafından 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden ihaleyle satışa çıkarıldı. Mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Ancak birinci satışta teklif almadığından yüzde 50 fiyat düşürülerek, ikinci kez ihaleye çıkarılan mantara alıcı çıkmayınca tekrar satışa sunuldu.

Kaynak: DHA

PAZARTESİ BELLİ OLACAKTrüf mantarı dördüncü kez satışa çıkarıldı. Fiyatı tekrar düşürülen trüf mantarı bugün saat 10.05 itibariyle son defa satışa sunuldu. Hafta sonunun araya girmesiyle birlikte 6 Ocak Pazartesi günü saat 10.05'e kadar satışta kalacak olan trüf mantarının satılıp satılamayacağı da Pazartesi günü belli olacak.ÖZEL OLARAK MUHAFAZA EDİLİYORTrüf mantarları buzdolabında, özel olarak pamuklu bez torbalarının içinde artı 2 ve artı 4 derecede muhafaza ediliyor. Bu arada, trüf mantarları, yer altından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gerekli analizleri yapılan mantarın ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.