El Cerrahisi Merkezi açıldı
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El Cerrahisi Merkezi açıldı

22.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:25

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde El Cerrahi (Mikro Cerrahi) merkezi törenle hizmete açıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde El Cerrahi (Mikro Cerrahi) merkezi törenle hizmete açıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in çabaları sonucu açılan merkezle bölgede el cerrahisine ihtiyaç duyan hastalar, batı illerine gitmeye gerek duymadan tedavi olabilecek.

Açılışta bir konuşma yapan Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, El Cerrahi Merkezinin daha önce bölgede olmadığını söyledi.

Merkezin hayırlı olmasını dileyen Sünnetçioğlu, "Hastane başhekimi ve ekibinin gayretleri sonucunda bu merkeze kavuşmuş olduk. Sadece Van ilindeki hastalara değil, bölge illerinden gelen hastalara da hizmet verilecek. Merkezin Van'da kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Beaşhekim Çelik de 1,5 yıldır merkezin açılması için çaba gösterdiklerini belirterek, merkezin Van ve bölge için önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Bölgede replantasyon gerektirecek vakaların batı illerine gönderilmemesi için mikro cerrahi kliniğini kurduklarını ifade eden Op. Dr. Kadri Uçar da bu sayede bölgenin önemli ihtiyacını karşılamış olacaklarını kaydetti.

Trafik kazısında yaralanan ve el cerrahisi kliniğinde tedavi edilen Önder Okur, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

El Cerrahisi Merkezi açıldı
El Cerrahisi Merkezi açıldı
El Cerrahisi Merkezi açıldı
El Cerrahisi Merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:25:11. #1.15#
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