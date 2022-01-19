Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (4)

VAN (DHA) - İL GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime il genelinde ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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