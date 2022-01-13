Van'da ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için seferber oldu - Haberler
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Van'da ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için seferber oldu

Van'da ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hamile kadın için seferber oldu
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede doğum sancısı başlayan hamile kadın, karla mücadele, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede doğum sancısı başlayan hamile kadın, karla mücadele, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Van'da sabah başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal Ortanca Mahallesi'nde hamile Bedia Güler'in doğum sancıları artınca yakınları yetkililerden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, üç saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları Güler'i, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada bir erkek bebek dünyaya getiren Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşinin ve bebeğin sağlıklı olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren baba Hikmet Güler, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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