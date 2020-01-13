Van'da eğitime kar engeli (3)

13.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:08

VAN'DA KARLA BİRLİKTE SİS DE ETKİLİ OLDU

Van'da kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan 359 yerleşim biriminin yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun mücadele yürütürken, Karayolları ekipleri de Van- Hakkari Karayolu'ndaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşdüğü bölgede, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

Yetkililer, sürücülerin kar ve buzlanmaya karşı zincirsiz yolya çıkılmaması uyarısında bulundu.Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,