Van'da eğitime kar engeli - Haberler
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Van'da eğitime kar engeli

Van'da eğitime kar engeli
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

VAN (AA) - Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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