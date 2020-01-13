Van'da eğitime kar engeli
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Van'da eğitime kar engeli

Van'da kent merkezindeki 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

13.01.2020 01:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:58
Van'da eğitime kar engeli

'da kent merkezindeki 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez , ve ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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