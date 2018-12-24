Van'da Eğitime Kar Engeli

Van'da Eğitime Kar Engeli

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.


Açıklamada, söz konusu ilçelerde eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.


Ayrıca aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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