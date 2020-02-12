Van'da eğitime iki gün ara verildi
Haberler » Güncel » Van'da eğitime iki gün ara verildi - Haber

Van'da eğitime iki gün ara verildi

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58
Van'da eğitime iki gün ara verildi

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle yarın ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler