Van'da eğitime iki gün ara verildi

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle yarın ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün daha tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA