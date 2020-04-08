Van'da eczanelerin çalışma saatleri değişti Van'da eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.

Van'da eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde faaliyet gösteren eczanelerin pandemi tedbirleri kapsamında 30 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere açılış ve kapanış saatlerinin hafta içi 10.00-18.00, cumartesi günleri için 10.00-17.00 olarak güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, Van'ın Tuşba, Edremit, İpekyolu ilçeleri için nöbetçi eczane sayısının 5'e çıkarıldığı, eczanelerin açılış- kapanış saatleri haricindeki diğer saatlerde nöbetçi eczanelerin nöbete devam etmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA