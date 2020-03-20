Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem - Haberler
Van, Güncel

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlemVAN'da bir eczane koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:49
Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

VAN'da bir eczane koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti. Uzman Eczacı Osman Karakoç, sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğunu belirterek, "Uzmanlar gerekli olmadığı takdirde evlerinizde kalın dışarı çıkmayın demesine rağmen özellikle risk gurubunda olan yaşlılarımızın dışarıya çıktığını görüyoruz. Eczanemize sadece el kremi almak için bile gelen var" diye konuştu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp, 9 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hem vatandaşlar hem de yetkililer yoğun önlemler aldı. Salgına karşı risk altında bulunan eczacılar da çeşitli tedbirler aldı. Eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi için çeşitli tedbirler aldı. Beşyol meydanındaki eczacı, vatandaşlarla çalışanlar arasına bir metre mesafe oluşturmak için şerit çekti. Eczanede çalışanlar her türlü tedbiri aldıklarını belirtirken, Eczacı Osman Karakoç, "Hasta ile olan 1, 1.5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" dedi.

'LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYALIM, 14 KURALA UYALIM'

Eczacı Karakoç, kronik hasların ve yaşlıların evden çıkamamaları gerektiğini de belirterek, "Fakat eczanemize gelenlere baktığımızda maalesef 75 yaşındaki teyzemiz sadece el kremi almak için çıkmış evden. Yaşlı bir amcamız sıkılmış evde çarşıya gezmeye gelmiş. Biz de buradan uyarımızı yapalım özellikle kronik hastaların ve yaşlılarımızın çarşıya mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Virüsün yayılmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım ve Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını uygulayalım" dedi.

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Zirvede duygu dolu anlar! Erdoğan'ın sözleri, Bakan Koca'yı ağlattı Haberler
Zirvede duygu dolu anlar! Erdoğan'ın sözleri, Bakan Koca'yı ağlattı
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haberler
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
23 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldüren 6 kişiden 4'ü idam edildi Haberler
23 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldüren 6 kişiden 4'ü idam edildi
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı Haberler
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı
Erdoğan imzaladı! Virüsle mücadele için tüm organizasyonlar ertelendi Haberler
Erdoğan imzaladı! Virüsle mücadele için tüm organizasyonlar ertelendi
Deprem, salgından endişelenen Elazığlıları evlerinde yakaladı Haberler
Deprem, salgından endişelenen Elazığlıları evlerinde yakaladı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Ece Erken Sinan Akçıl Şeyma Subaşı
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Futbol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 09:40:12. #1.15#
title