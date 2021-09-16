Van'da düzensiz göçmenlerin geçişine izin yok

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesi kapsamında devriye faaliyetlerini artıran jandarma ekipleri Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen 25 göçmen yakaladı. Geçiş güzergahı olarak Van Gölü kıyılarını kullanan düzensiz göçmenler jandarma ekipleri tarafından insansız hava aracı yardımı ile havadan tespit edildi. Yakalanan 25 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. - VAN

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