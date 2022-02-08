Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 6 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

VAN (AA) - Van'da yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanıldığı tespit edilen 6 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapı tespit etti.

Boş olan yapılar, polis nezaretinde belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

Van'da düzensiz göçmenlerin barındığı 6 metruk yapı yıkıldı

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Polis, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title