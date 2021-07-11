Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.