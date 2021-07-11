Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.

Cesetler de morga kaldırıldı.

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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