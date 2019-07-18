Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı

Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA