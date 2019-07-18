Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 27 yaralı
Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 15 ölü, 27 yaralı var.
Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.
MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından göçmenlerin cansız bedenlerinin morga kaldırılacağı belirtildi. Ölenlerin kimlik tespiti ve uyruklarının belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Van Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan minibüsün henüz belirlenemeyen sebepten kaza yaptığı belirtilerek, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği bildirildi.
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bu kaçaklar ilk bu gün gelmiyor. Kendimi bildim bileli 30 yıl önce de insan kaçakçıları yine bu şekilde bu insanların kanı üzerinden para kazanıyordu bu gün de aynı şeyi yapıyorlar. Allah o garibanların ahını yerde bırakmasın. üç kuruş paralarını alıp yollarda böyle ölüme gönderiyorlar. ölmeyenler de açlıktan hastalıktan ölüyor :((Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkeyi mülteci bataklığına çeviren baştakilere sormak lazım. Bunların iran sınırından ülkeye kaçak olarak sızdığını gayet iyi bildiğiniz halde buna göz yumup hiçbirsey yapmamanızın sebebi nedir acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gel kim olursan ol gel, bin kere adam öldürsende, bin kere hırsızlık yapsanda, ülkeni bırakıp kaçsanda gel, burası umut kapısı ne olursan ol gel. herkese yer var. yer bulamazsak orman yakar yer açarız. daha da olmazsa size bırakır biz gideriz. gel iş aş burada sende kaynarsın arada. iş bulamazsan bizim üniversite mezunlarıyla birlikte kağıt toplarsın, atık toplama yerlerinde çalışırsın.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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15 kişilik arabaya nasıl 32 kişi koymuş gerizekalıCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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mal 32 değil 42 kişi1 7 Yayından Kaldır
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Bu kazayı alkışlayacak kadar insanlık çıkmış olanları önce Allah''a sonra vicdanlarına havale ediyorum.Cevap Yaz 80 11 Yayından Kaldır
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Heryer göçmen Mülteci Eşkiya Kaçak Hain Ajan doldu Türkiyemin NE HALLERDESIN ATA MİRASIM NASIL BU HALE GELDİN NASIL FARKETMİYORLAR SENİN EMANETİNİ TORUNLARIN YAZIKLAR OLSUN. .Cevap Yaz 60 28 Yayından Kaldır
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evet XC benim ATAM FATİH SULTAN ın memleketi ne hale geldi. Yavuz ların, Selim lerin, Barbaros Hayrettin in, Kanuni nin Selim lerin Murat ların memleketine bak bak ta içlerin sızlasın. Ölen kardeşlerime Yüce Yaratan dan rahmet ve merhamet, yakınlarına sabır metanet ve sabrı Celil niyaz ederim. Toprakları NUR, mekanları CENNET, yoldaşları Yüce Yaratan ve onun Yüce İSLAM Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sav. olsun.8 3 Yayından Kaldır
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ÜLKE NE HALE GELDİ SURİYELİSİ AFGANI KAÇAĞİ KUÇAĞICevap Yaz 54 16 Yayından Kaldır
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KURDUĞUN CÜMLENİN HABERLE NE ALAKASI VAR, KAÇAKLARMI KAZA ETMİŞ, YOL DENİZE , ARABA DA BOTA MI BENZİYOR6 19 Yayından Kaldır