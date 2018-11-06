Van'da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: Ölü ve Yaralılar Var
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.
KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ YARALANDI
Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (4)
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Dünyada ne yazıkki en çok ölenler,,genellikle hep müslümanlar..Bunun sebebi:Dünyayı yönetenlerin imansız olmasıdır..islam dünyası derin uykudan uyanıncaya kadar,,bu durum devam edip gidecektir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Düzensiz göçmen ne demek habire yazmissinizCevap Yaz Yayından KaldırSALOOO: DÜZENSİZ GÖÇMEN YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYEYE ELENLERYayından Kaldır
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Allah rahmet etsin, DÜZENLİ GÖÇMEN olsa kurtulacaklarmıydı. . ?? Laf eden siyasiler, bu VATANA hainlik etmeyinhiçbir eksiğimiz yok, RABBİM herşeyi ikram etmiş sizler rahatlık battığından oturduğunuz yerden devamlı olarakDÜZENSİZ konuşmaktasınız. . Vatanımız DÜZENSİZ olsa kimse gelmez, sizlerde konuşamazsınız. . Şükür edinVATANIMIZA sahip çıkın, yıkmaya değil, yüceltmeye bakın. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır