Van'da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: Ölü ve Yaralılar Var

Van'da Göçmenleri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: Ölü ve Yaralılar Var

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole yuvarlandı.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüsteki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 16 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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YORUMLAR (4)

  • DÜRBÜNLÜ:
    Dünyada ne yazıkki en çok ölenler,,genellikle hep müslümanlar..Bunun sebebi:Dünyayı yönetenlerin imansız olmasıdır..islam dünyası derin uykudan uyanıncaya kadar,,bu durum devam edip gidecektir.
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  • SİVASLI İBOCAN:
    Allah rahmet etsin, DÜZENLİ GÖÇMEN olsa kurtulacaklarmıydı. . ?? Laf eden siyasiler, bu VATANA hainlik etmeyinhiçbir eksiğimiz yok, RABBİM herşeyi ikram etmiş sizler rahatlık battığından oturduğunuz yerden devamlı olarakDÜZENSİZ konuşmaktasınız. . Vatanımız DÜZENSİZ olsa kimse gelmez, sizlerde konuşamazsınız. . Şükür edinVATANIMIZA sahip çıkın, yıkmaya değil, yüceltmeye bakın. . . .
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