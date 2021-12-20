Van'da düzensiz göçmeni darbederek parasını ve telefonunu alan zanlı tutuklandı - Haberler
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Van'da düzensiz göçmeni darbederek parasını ve telefonunu alan zanlı tutuklandı

Van'da düzensiz göçmeni darbederek parasını ve telefonunu alan zanlı tutuklandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde düzensiz göçmeni darbederek bir miktar parasını ve telefonunu alan şüpheli tutuklandı.

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde düzensiz göçmeni darbederek bir miktar parasını ve telefonunu alan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), 15 Aralık'ta İran sınırındaki Bakışık mevkisinde düzensiz göçmenin darbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Ş.E'yi darbederek parasını ve telefonunu yağmalayan kişinin S.K. olduğu belirlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla, söz konusu telefon ve para ile yakalanan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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