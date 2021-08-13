Van'da düzensiz göçmen taşıdığı iddia edilen otobüs firması hakkında soruşturma
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Van'da düzensiz göçmen taşıdığı iddia edilen otobüs firması hakkında soruşturma

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı iddia edilen otobüs firması hakkında soruşturma
Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen otobüs firması ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Van'da düzensiz göçmen taşıdığı öne sürülen otobüs firması ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir firmaya ait otobüse düzensiz göçmenlerin otogar dışından bindirilerek batıdaki şehirlere kaçak taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında yer almasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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