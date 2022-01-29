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Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü

AA, Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde, içinde iki kişinin bulunduğu 65 ER 173 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otomobilde bulunan biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, bölge hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü

Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü

Düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

İpekyolu, Saldırı, Van, Güncel, Haber

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