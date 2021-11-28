Van'da düzenlenen seminerde göz tedavisindeki son yaklaşımlar konuşuldu - Haberler
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Van'da düzenlenen seminerde göz tedavisindeki son yaklaşımlar konuşuldu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da düzenlenen seminerde göz tedavisindeki son yaklaşımlar konuşuldu

Van'da "Urartu Göz Günleri" kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen seminerde göz tedavisindeki son yaklaşımlar ele alındı.

VAN (AA) - Van'da "Urartu Göz Günleri" kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen seminerde göz tedavisindeki son yaklaşımlar ele alındı.

Kentteki bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Urartu Göz Tıp Merkezi Başhekimi Opr. Dr. Baran Bari İlhan, kentte 2005'ten bu yana hizmet verdiklerini belirtti.

Merkezde çevre il ve ilçelerden gelen hastalara 30 uzmanla tedavi imkanı sağladıklarını ifade eden İlhan, güncel tedavi yaklaşımlarını merkezde uyguladıklarını dile getirdi.

İstanbul Batı Göz Hastanesi Doktoru Opr. Dr. Mehmet Söyler ise göz tedavisinde uygulanan katarakt ameliyatlarıyla ilgili sunum yaptı.

Dünya Göz Hastanesi Göz Doktoru Prof. Dr. Alper Ağca ise lazerle göz çizdirme teknikleri ve güncel yaklaşımlarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Seminere, Hakkari, Bitlis, Muş, Batman, Şırnak, Ağrı, Elazığ, Iğdır, Bitlis ve Van'daki göz doktorları katıldı.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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