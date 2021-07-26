Van'da düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 5 ilden 42 personelin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 5 ilden 42 personelin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Van AFAD yerleşkesindeki tatbikata, Van, Muş, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'den AFAD, UMKE ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 6,5 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarda yaralıların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgede keşif yapan ekipler, enkaz altında kalanların yerlerini tespit etti.

Enkaz altından çıkarılan yaralılara müdahale edilmesi ve insanların tahliye edilmesiyle tatbikat sona erdi.

Van UMKE 2. Bölge Koordinatörü Paramedik Sinan Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin katılımıyla Van'da deprem tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Tatbikatın üç gün süreceğini belirten Özgür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızı geliştirmek ve ileri eğitimler için sürekli bölge tatbikatları yapıyoruz. Enkaz, deprem, sel gibi tüm doğal afetlerde görev alıyoruz. 42 kişilik ekiple tatbikatı yürütüyoruz. Senaryo gereği, Tuşba ilçesinde de meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişiyi kurtardık. Yaralı kişiler ekiplerimiz tarafından hastaneye ulaştırıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan