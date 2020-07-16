Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memurunun ailesine acı haber verildi
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Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memurunun ailesine acı haber verildi

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın şehadet haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine ulaştı.

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polis memurunun ailesine acı haber verildi
16.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:22

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın şehadet haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine ulaştı.

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, beraberindeki yetkililerle 28 yaşındaki şehidin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan babası Özcan ile annesi Firdevs Derya'ya acı haberi verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme faaliyeti için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanmış, saat 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti kesilmişti. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve gece saat 03.00 civarında bölgeye giden ekipler uçağın Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğünü tespit etmişti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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