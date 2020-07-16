Van'da düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısının ailesine acı haber verildi Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'ndeki babaevine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever ve beraberindeki sağlık ekipleri, acı haberi anne Ayşekadın, baba Adem ile eşi Ayşe Üstüner'e verdi.

Üstüner'in ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesinin evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Şehit Üstüner'in 6 yıldır görev yaptığı, bir buçuk yıl önce evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA