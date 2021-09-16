Van'da durdurulan tırda 158 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da polis ekipleri, durdurdukları tırın dorsesinde 158 düzensiz göçmen yakaladı, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince kent merkezinde durdurulan tırın dorsesinde 158 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler sağlık kontrollerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı suçundan 298 bin 778 lira para cezası uygulanan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.