Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu

Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu
Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN - Haberler | Güncel

VAN'da, polisin takibi sonucu durdurulan araçta 'Rexo' ile yapılan aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

VAN'da, polisin takibi sonucu durdurulan araçta 'Rexo' ile yapılan aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu Tuşba ilçesinde takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 21:55:16. #1.15#

title