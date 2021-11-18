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Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da

Van'da "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

VAN (AA) - Van'da "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van Eğitim Araştırma Hastanesinde düzenlenen programda konuşan Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, her 10 çocuktan birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin bebeğin doğduğunu belirten Yavuzer, "Bu bebeklerin 150 binden fazlası prematüre olarak dünyaya geliyor. Hayata erken adım atan minik kahramanların özel gününü coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bebeklerin, özverili ailelerin, doktorların, hemşirelerin 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Uzmanı Dr. Elif Yücel, etkinlikte anne adaylarına, prematüre bebeklerin bakımı ve doğru emzirme yöntemleri gibi konularda bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan annelere hediyeler verildi.

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AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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