Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği

21.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:54
Van'da

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğu prematüre doğan aileler, "Dünya Prematüre Günü" etkinliğinde buluştu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuğu prematüre doğan aileler, "Dünya Prematüre Günü" etkinliğinde buluştu.

Halk arasında 'aceleci bebekler' olarak adlandırılan prematüre bebekler ve aileleri, yeni doğan ünitesi tarafından düzenlenen "Dünya Prematüre Günü" etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin yeni doğan ünitesinde düzenlenen etkinliğe Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Başhemşire Necla Yeşilova ve çok sayıda doktor, hemşire, prematüre doğan bebeklerle aileleri katıldı.

Hastanenin kurulduğu günden bu yana hastalara sağlık ve şifa dağıttığını ifade eden Başhekim Çelik, "Bir canlıyı dünyaya getirmek kadar onu büyütmek ve yetiştirmek de aileler için büyük bir mutluluk ve ulvi bir görevdir. Bugün kutladığımız Dünya Prematüre Günü'nde dikkat çekilmek istendiği üzere bebekler erken doğabiliyor, erken doğumla birlikte sağlık sorunları da gelişebiliyor. Özellikle hastanemizin bütün bölümlerinde olduğu gibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında de prematüre bebeklerin sağlıklarıyla özveri ve başarıyla ilgilenen bir yenidoğan ekibimiz var. Bugün dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik vesilesiyle erken doğan bebeklerimizin sağlıklarının daim olmasını dilerken, tüm meslektaşlarımı da tebrik ediyorum" dedi.

Başhemşire Necla Yeşilova'nın da bir konuşma yapmasının ardından etkinlik sona erdi. - VAN

Van'da 'Dünya Prematüre Günü' etkinliği
Van'da 'Dünya Prematüre Günü' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
"Dünya Diyabet Günü' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi
Van'da hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Kaya için anma etkinliği düzenlendi
Van'da hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Kaya için anma etkinliği düzenlendi
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anne-çocuk etkinliği yapıldı
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anne-çocuk etkinliği yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Ahmet Kaya Aydemir Akbaş
Spor Mert Günok Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 16:55:26. #1.14#
title