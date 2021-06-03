Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" hazırlıkları sürüyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 6 Haziran'da kutlanacak "Dünya Kahvaltı Günü"nde düzenleyeceği etkinlikle ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 6 Haziran'da kutlanacak "Dünya Kahvaltı Günü"nde düzenleyeceği etkinlikle ilgili tanıtım toplantısı düzenledi.

Kentteki bir kahvaltı salonunda düzenlenen programda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van kahvaltısının tüm dünyada tanınmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Van'ın sahip olduğu değerleri ortaya çıkarmak, ulusal düzeyde tescillemek ve katma değeri yüksek ürünler haline getirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Takva, şöyle konuştu:

"Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasını kurmak suretiyle uluslararası akreditasyon kurulu olan Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran bir şehrin çocuklarıyız. Bu önemliydi. Bugün dünyada en fazla ilham veren 10 rekordan biri olarak anılıyor bu başarı. Geçen yıl haziran ayının ilk pazar günü sadece sosyal medya üzerinden kahvaltı kültürümüzü temel alacak bir çalışma başlattık. Yılın 365 gününden birinin şehrimizle anılan bir gün olması için çalışma başlattık. İnanılmaz derecede bir ilgiyle karşılandı. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar kahvaltı sofralarının görüntülerini paylaştı. Dünya Kahvaltı Günü bu anlamda Van'dan dünyaya armağan edilmiş bir faaliyet olarak gün yüzüne çıktı. Bu yıl ikincisini yapacağız. Pazar günü tam kapanma var. Dolayısıyla pazar günü yine sosyal medya üzerinden bu süreci geçen yıldan bir adım daha öteye taşımamız gerektiğini düşünüyoruz."

Bu çalışmanın bir kent meselesi olduğunu vurgulayan Takva, dünyanın her yerinden insanların bu etkinliğe sahiplenmesi için gerekli tanıtımın yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu