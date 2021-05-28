Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" fotoğraf ve video paylaşımlarıyla kutlanacak

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), bu yıl ikincisi düzenlenecek "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılacak fotoğraf ve video paylaşımlarıyla kutlanacağını duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), bu yıl ikincisi düzenlenecek "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılacak fotoğraf ve video paylaşımlarıyla kutlanacağını duyurdu.

Van TSO'da yapılan açıklamaya göre, "Kahvaltının Başkenti" olarak kabul edilen Van'da, bu yıl "Dünya Kahvaltı Günü"nün ikincisi düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 7 Haziran'da kutlanan Dünya Kahvaltı Günü'nde vatandaşlar hazırladıkları kahvaltı sofralarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Bu yıl da Türkiye'nin en uzun caddesi olan İskele Caddesi'nde kutlanması planlanan Dünya Kahvaltı Günü, yaşanan Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılacak olan fotoğraf ve video paylaşımlarıyla kutlanacak.

Etkinlik, 6 Haziran pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu