Van'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

VAN (Habermetre) - Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir dizi programlar düzenlendi. Engelliler günü dolayısıyla gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde Altı Nokta Körler Derneği Van Şubesi ile Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği çelengi, dernek temsilcileri tarafından Valilik Bahçesindeki Atatürk Anıtına sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu programa Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman, engelli vatandaşlar ile yakınları katıldı. Çelenk sunma programın ardından, engelli dernek başkanları ili engelli vatandaşlar, Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek çiçek sundu. Vali Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her türlü engelin aşılabilmesi için Valilik, Belediye ve diğer kurumların engellilere her konuda destek vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Engelli dernek başkanlarının ziyareti ardından Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Bilmez, yaptıkları düzenlemelere rağmen bazı vatandaşların halen araçlarını engelliler için yapılan rampanın önüne park edebildiğini söyledi. Son zamanlarda alınan belediye araçları ile halk otobüslerinde engelli rampası bulunduğunu, insanların rahatlıkla binme imkanı olmasına rağmen zaman zaman şoförlerin durakta bekleyen engelliyi görmezden geldiğini duyduklarını belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti: "Onun için altyapının, mevzuatın düzeltilmesi yetmiyor. İnsanların bilinçlerinin, bakışlarının da değişmesi gerekiyor. Bugün sağlıklı olan her bir ferdin yarın o durakta otobüs bekleyen bir engelli olabileceği bilinci ile hareket etmesi gerekiyor. Asıl engel sevgisizliktir, merhametsizliktir. Merhametten, sevgiden, saygıdan yoksun olmak en büyük engelsizliktir, onu biliyoruz. Herkesi engelli kardeşlerimizi anlamak için empati kurmaya davet ediyoruz. Acımaya değil, hiçbir engellinin acımaya ihtiyacı yoktur. Onları en çok üzen şey de ona acıma hissi ile yaklaşmak. Onlar anlaşılmak istiyor. Onlar sosyal hayatta yerini almak istiyor. Onlar bizlerle aynı ortamda hayatını idame etmek istiyor. " Programda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Mengi "Genel Bağlamda Engellilik" konusunda sunum gerçekleştirdi. Müzik dinletisi, tiyatro gösterisi, halk oyunları ve zeybek gösterisinin ardından etkinlik engelli öğrencilerin hazırladığı serginin gezilmesiyle sona erdi. Ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez Cumhuriyet Caddesinde bulunan Özgül Center iş merkezinde İŞKUR destekli Konuşan Eller isimli cafe açılışına katıldı. Açılış kurdelesi kesiminden sonra cafeyi gezen Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"nden faydalanan Mahmuthan Kaya'dan işletme hakkında bir süre sohbet etti. İş merkezindeki esnafı da ziyaret edip hayırlı kazançlar dileyen Vali Bilmez, buradan kentteki bir otelde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programına geçti. Eşi Meral Bilmez'le engelli vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Bilmez burada yaptığı konuşmada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Van'da farkındalık oluşturmak için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi. Hiçbir engelin sosyal hayata, ekonomik hayata kavuşmaya engel olmadığını İfade eden Vali Bilmez, " Bugün ilimizde engelli vatandaşlarımız yerine empati yapabilmek için bir sürü etkinlik düzenlendi. Kendimizi sevelim, ailemizi sevelim, şehrimizi sevelim, ülkemizi sevelim. Önümüzdeki bütün engellerin kaldırılması anlamında ülkemiz ciddi adımlar attı. Ama toplumsal zihniyet anlamında da daha atmamız gereken adımlarımız var. İnşallah özgürce hayatın içine karışan, sosyal ve ekonomik hayatta yerinizin alabileceği, hayalinizdeki kenti ve ülkeyi birlikte inşallah yaşarız. Bugünkü etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra program Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğün Özel Gereksinimli Bireylerin gösterimi ve müzik dinletisi devam etti.

Fizyoterapist Nebi Erdal'ın kısa film gösteriminin de olduğu yemek programına Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile eşi Bilgin Bekmez, engelli vatandaşlar ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.

