Van'da dükkandan telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Haberler
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Van'da dükkandan telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da dükkandan telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Van'da bir telefon dükkanına giren hırsız, 7 bin TL değerindeki telefonu çalarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Van'da bir telefon dükkanına giren hırsız, 7 bin TL değerindeki telefonu çalarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir telefon dükkanında meydana geldi. Gündüz vakti Nevzat Özhan'a ait iş yerine müşteri gibi giren yaklaşık 25 yaşlarındaki genç, dükkan sahibi Özhan'dan 7 bin TL değerinde bir telefon istedi. Telefonu inceleyen kimliği belirsiz genç, dükkan sahibi Özhan'ın dükkanın diğer tarafına yönelmesi ile birlikte elindeki telefonla dışarı koştu. Yan yoldan koşarak uzaklaşan genç, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili konuşan dükkan sahibi Nevzat Özhan, "Dükkana müşteri gibi bir genç girip telefon istedi. Ben de telefonu kendisine uzattım. O da telefonu inceliyordu. Babam rahatsızdı, kafam orada kalmıştı. O sırada abim beni telefonla aradı. Birden arkamı döndüm kimse yoktu. Hemen dışarı çıktım kayıplara karışmış. Bu mağduriyeti kendime yediremiyorum. Ben burada tüm telefoncu arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen telefon aldığınız zaman e-mailini sorgulayın" dedi.

Maskesinden dolayı hırsızı tanımadığını dile getiren Özhan, "Bizim kameramızın kayı hard diski bozuktu. Sağ olsun arkadaşlardan bulduk. Maskeden dolayı yüzü belli olmuyor. Zaten pandemiden dolayı iş yok. Üç aylık kiram 7 bin TL. Yetkililerden ricam bunu yapanın yakalanması ve hak ettiği cezanın verilmesidir" ifadelerini kullandı. - VAN

Van'da dükkandan telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Van'da dükkandan telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

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