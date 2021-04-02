Van'da dorsesinde 218 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın şoförü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da dorsesinde 218 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın şoförü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Van'da dorsesinde 218 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın şoförü tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen bulunan tırın şoförü tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen bulunan tırın şoförü tutuklandı.

İlçenin Haydarbey Mahallesi'ndeki Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama esnasında dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu 218 düzensiz göçmeni taşıdığı için gözaltına alınan tır şoförü U.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli U.A, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da dorsesinde 218 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın şoförü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:18:01. #1.16#
title