Van'da dorsesinde 218 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın şoförü tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen bulunan tırın şoförü tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 düzensiz göçmen bulunan tırın şoförü tutuklandı.

İlçenin Haydarbey Mahallesi'ndeki Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama esnasında dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu 218 düzensiz göçmeni taşıdığı için gözaltına alınan tır şoförü U.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli U.A, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca