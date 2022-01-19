VAN'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 8 KİŞİYİ UMKE KURTARDI - Haberler
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VAN'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 8 KİŞİYİ UMKE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da fırtına ve tipi nedeniyle Hakkari ile Bitlis'e ulaşım durdu.

BİTLİS (DHA) - VAN'da fırtına ve tipi nedeniyle Hakkari ile Bitlis'e ulaşım durdu. Çatak yolu Görentaş mevkisinde minibüs içerisinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 8 kişi, UMKE tarafından kurtarıldı.

Van'da etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve tipinin etkili olduğu Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkisinde camları kırılan bir minibüste 8 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan UMKE görevlileri bölgeye hareket etti. Minibüste donma tehlikesi geçiren 8 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak. ilk müdahaleleri yapıldı.

VAN'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 8 KİŞİYİ UMKE KURTARDI

VAN'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 8 KİŞİYİ UMKE KURTARDI

VAN'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 8 KİŞİYİ UMKE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fırtına, Bitlis, Van, Güncel, Haber

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