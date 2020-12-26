Van'da dondurucu soğukta karla mücadele
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Van'da dondurucu soğukta karla mücadele

26.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:00
Van'da dondurucu soğukta karla mücadele

Van'ın Çaldıran ilçesinde yerleşim yerlerinin kapalı yollarını açmak için gece mesai yapan karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yerleşim yerlerinin kapalı yollarını açmak için gece mesai yapan karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 39 dereceye kadar düştüğü Suveren Mahallesi yolunda karla mücadele eden belediye ekipleri, 2 iş makinesinin yakıt deposunun donması nedeniyle çalışmayı sürdüremedi.

Tüm uğraşlara rağmen iş makinelerini çalıştıramayan operatörler, yetkilerden yardım istedi.

Bölgeye gelen destek ekiplerinin yakıt depolarını ısıtarak çözmesi sonucu araçlar yeniden çalıştırıldı.

Ekipler, dondurucu soğukta kapalı bulunan mahalle statüsündeki köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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