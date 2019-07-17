Van'da dolunay (2)

Dolunayın doğuşu

Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar

Dolunaydan detaylar

Van'da dolunay

Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay" tutulması Van'da gözlemlendi. Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA