Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü
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Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü Şiddetli yağış taşkınlara neden oldu Van'ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, bir mahalleyi beyaza bürüdü.

Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü

Şiddetli yağış taşkınlara neden oldu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, bir mahalleyi beyaza bürüdü.

Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle mahallede birçok yer beyaza büründü. Dolunun erimesiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Sel ve taşkın nedeniyle tarımla ilgilenen vatandaşın ekin alanlarına büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.

(YLM-MSA-Y)

Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü
Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü
Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü
Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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