Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü

Van'da dolu yağışı bir mahalleyi beyaza bürüdü Şiddetli yağış taşkınlara neden oldu Van'ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, bir mahalleyi beyaza bürüdü.