Van'da dolu etkili oldu
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Van'da dolu etkili oldu

Van'da dolu etkili oldu
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Van'ın Başkale ilçesinde dolu tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken sürücülerde zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

Öte yandan merada hayvanlarını otlatan besiciler, dolu nedeniyle köylerine dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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