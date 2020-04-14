Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu
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Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu

VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayıp, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

14.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:58
Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu

VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayıp, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü çocuk 9 kişi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik harekete geçti. Koronavirüsten korunmak için özel kıyafetler giyen zabıta ekipleri, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, koronavirüs salgınından ötürü vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu kişiler hakkında kabahatler kanunu gereğince ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için de ayrıca tutanak tutularak, yasal işlem uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, halkın sağlığını hiçe sayarak dilencilik yapanları affetmeyeceklerini belirterek, "Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği üzere koronavirüs dolayısıyla izolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Ama ne yazık ki dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymadan mesleklerini yapıyor. Bizler de bu duygu istismarcılarına göz açtırmamak için alanda çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilirler. Zaten bu kişilerin büyük bir kısmı da ihtiyaç sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

 


Kaynak: DHA

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