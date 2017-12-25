Van'da Dilenci Operasyonu

İpekyolu Belediyesi tarafından il genelinde çocuk ve yetişkin dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci Müdahale Ekipleri, il merkezinde özellikle ana arterler ve trafik ışıklarında yoğun faaliyet gösteren dilencilere yönelik müdahalelerine devam ediyor.



Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü Ali Karaca, aralık ayı içerisinde şu ana kadar 203 dilenciye müdahale edildiğini ve usulsüz olarak toplanmış 2 bin 698 liraya el konulduğunu belirtti.



2017 yılında toplam bin 336 dilenciye yasal işlem yapıldığını sözlerine ekleyen Karaca, şöyle devam etti:



"Bu rakamlar Van genelinde büyük bir rakam. İlimizin huzuru ve estetiği için çalışmalar hassasiyetle devam edecek. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek istiyoruz. Vatandaşlarımız dilenciliği kendilerine meslek edinmiş kişilere karşı dikkatli olmalı ve bu tür kişileri belediyemizin 444 7 160 nolu ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz."



Karaca, dilencilikle mücadele kapsamında bundan sonraki süreçlerde etkinliği arttırmak için çalışmalara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüyle koordineli devam edeceklerini aktardı.