Van'da Dijital Gösterim Merkezi ziyaretçilere açılıyor

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dijital Gösterim Merkezi kuruluyor.

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dijital Gösterim Merkezi kuruluyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisanda Kent Meydanı'nda açılması planlanan Dijital Gösterim Merkezi ziyaretçilerini ağırlayacak.

Merkezde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılarak, Türkiye'de farklı tarihlerde yaşanan olaylar hakkında kamuoyu görsellerle bilgilendirilecek.

Olaylarla ilgili farkındalık yaratma amacıyla yapılan çalışmanın milli birlik ve beraberliği diri tutmaya katkı sunması hedefleniyor.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanılacağı merkezde, dijital gerçeklik videolarının yanı sıra, video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca Kovid-19 tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol